Torreón fortalece promoción turística para atraer visitantes

Entre las actividades próximas mencionó la séptima edición del Festival del Fuego Torreón 2026, programada para el 10 de octubre en el Parque España

Torreón busca fortalecer su promoción como destino turístico mediante una mayor vinculación con otras ciudades y la difusión de su oferta cultural, deportiva, gastronómica, de entretenimiento y de negocios, señaló Sujeyl Alvarado Flores, directora de la Oficina de Convenciones (OCV) de Torreón.

Durante su participación en el Casino de Saltillo, destacó la importancia del intercambio de información sobre los próximos eventos que se realizarán en Torreón y señaló que la ciudad mantiene una transformación constante y una oferta dirigida a visitantes con diferentes intereses.

Entre las actividades próximas mencionó la séptima edición del Festival del Fuego Torreón 2026, programada para el 10 de octubre en el Parque España, así como el Congreso Internacional de Médicos Veterinarios Zootecnistas Especialistas en Bovinos, que se realizará el 28 de octubre en el Centro de Convenciones.

Alvarado Flores también destacó la promoción conjunta de Coahuila y extendió la invitación a conocer sus Pueblos Mágicos, paisajes, gastronomía, tradiciones y ciudades, con el objetivo de fortalecer los vínculos entre destinos y atraer a más visitantes. Supers: Sujeyl Alvarado Flores, directora de la Oficina de Convenciones (OCV) de Torreón.