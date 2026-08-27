Torreón fortalece apoyos para personas con discapacidad

El Ayuntamiento de Torreón puso en marcha un programa con despensas y Tarjetas de la Salud para apoyar a personas con discapacidad y sus familias

El alcalde de Torreón, Miguel Ángel Riquelme Solís, puso en marcha un programa alimentario y de salud dirigido a personas con discapacidad, esto con el objetivo de apoyar la economía de sus familias y facilitar el acceso a servicios médicos.

Con la entrega de despensas y la Tarjeta de la Salud, el Ayuntamiento de Torreón, en coordinación con el Gobierno de Coahuila, arrancó este miércoles un programa dirigido a personas con discapacidad motriz, visual, auditiva y de otros tipos.

El alcalde destacó que estas acciones forman parte del trabajo coordinado con el Gobierno del Estado y adelantó que los programas sociales serán ampliados para beneficiar a un mayor número de familias.

Además, señaló que su administración mantiene acciones para atender otras necesidades de la población, como el bacheo, pavimentación, agua potable y drenaje.

Por su parte, el director de Desarrollo Social, Héctor Estrada Baca, informó que el Municipio entregará más de 15 mil despensas.