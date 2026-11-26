El alcalde Miguel Ángel Riquelme Solís señaló que su administración mantiene programas permanentes y busca sumar esfuerzos con instituciones

En el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, el Ayuntamiento de Torreón reiteró su compromiso de fortalecer las acciones de prevención, atención y acompañamiento para quienes enfrentan algún tipo de violencia.

El alcalde Miguel Ángel Riquelme Solís señaló que su administración mantiene programas permanentes y busca sumar esfuerzos con instituciones, organismos y sociedad civil para promover espacios seguros y libres de violencia.

Brindan atención integral a mujeres en Torreón

El edil destacó que, a través del Instituto Municipal de la Mujer, se brinda atención integral a las usuarias mediante asesoría jurídica y psicológica, además de canalizaciones a otras dependencias cuando es necesario. Explicó que también participan áreas como Seguridad Pública, mediante la Unidad Violeta; Salud Municipal, Cultura y Deporte, con actividades enfocadas en fomentar la igualdad y el respeto.

“Buscamos brindar una atención de cuidado integral, a través de la intervención de otras áreas como Seguridad Pública con la Unidad Violeta; Salud Municipal con servicios médicos especializados, Cultura y hasta dentro del ámbito del Deporte”, expresó Riquelme Solís.

Unidad Violeta registra 217 servicios por violencia de género

En cuanto a los resultados de atención, informó que de julio a la fecha la Unidad Violeta ha brindado 217 servicios relacionados con violencia de género, de los cuales 203 derivaron en una denuncia. Entre los casos registrados destacan principalmente situaciones de violencia familiar, así como agresiones por parte de parejas y exparejas.

Finalmente, el alcalde señaló que uno de los objetivos es generar confianza entre las mujeres para que puedan identificar las señales de violencia y conozcan las alternativas de apoyo disponibles, incluso antes de decidir presentar una denuncia. Reiteró que su administración continuará reforzando estas acciones para garantizar que las mujeres de Torreón encuentren espacios donde sean escuchadas y atendidas con responsabilidad y sensibilidad.