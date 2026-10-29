Torreón estrecha coordinación con empresas para atraer inversión

Señaló que el objetivo es fortalecer la actividad económica y lograr que el crecimiento se traduzca en más oportunidades laborales

El Gobierno Municipal de Torreón mantiene acercamientos con empresas y organismos empresariales para conocer sus necesidades, facilitar sus operaciones y promover nuevas inversiones que contribuyan al crecimiento económico y la generación de empleos.

El alcalde Miguel Riquelme señaló que, a través de la Dirección de Desarrollo Económico, se realizan visitas y reuniones con compañías de distintos sectores, representantes de parques industriales y cámaras empresariales, con el objetivo de dar seguimiento a temas relacionados con servicios municipales, trámites, ampliaciones y nuevos proyectos.

Directorio conecta a proveedores locales con grandes industrias

Como parte de estas acciones, el Municipio impulsa el Directorio de Proveedores Locales, una iniciativa que busca vincular a los negocios de La Laguna con grandes industrias y que actualmente cuenta con más de 100 empresas inscritas.

También se mantienen encuentros con autoridades del Aeropuerto Internacional de Torreón para abordar asuntos de conectividad, comercio y servicios aduanales.

Mantendrán coordinación para atraer inversiones

Miguel Riquelme afirmó que la coordinación con la iniciativa privada continuará para atender las necesidades del sector productivo y promover, junto con el Gobierno del Estado, la llegada de nuevas inversiones.

Señaló que el objetivo es fortalecer la actividad económica y lograr que el crecimiento se traduzca en más oportunidades laborales y mejores condiciones de vida para las familias de Torreón.