Torreón espera derrama económica de $43 mdp en noviembre

Por: Irene Zapata 12 Noviembre 2025, 16:21 Compartir

La ciudad de Torreón albergará una cartelera de eventos de primer nivel durante el mes de noviembre, lo que se traduce en una alta derrama económica

La ciudad de Torreón albergará una cartelera de eventos de primer nivel durante el mes de noviembre, lo que se traduce en una expectativa de derrama económica superior a los 43 millones de pesos. Esta información fue revelada en una rueda de prensa por Raúl Rodarte Leos, director de la Oficina de Convenciones y Visitantes (OCV) de Saltillo, y Sujey Verónica Alvarado Flores, directora de la OCV Torreón. Alvarado Flores indicó que, según los últimos informes, la ocupación hotelera en la región es total, con todas las habitaciones reservadas debido a los eventos programados, entre los que destaca el partido amistoso entre la selección de México y Uruguay. Además, se mencionó que existe una larga lista de espera de personas que buscan hospedaje, quienes están dispuestas a ocupar cualquier cancelación que se presente.