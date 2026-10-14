Torreón entrega 37 vehículos al SIMAS con inversión de 62 mdp

El edil destacó que el fortalecimiento del organismo forma parte de las acciones prioritarias para atender los problemas de agua potable

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Con una inversión de 62 millones de pesos, el alcalde de Torreón, Miguel Riquelme, entregó 37 vehículos al Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento (SIMAS), con el propósito de fortalecer las cuadrillas encargadas del mantenimiento de drenajes, colectores, alcantarillas y líneas sanitarias.

SIMAS recibe unidades vactor para desazolve y mantenimiento

El nuevo parque vehicular incluye dos unidades vactor nuevas y otras dos rehabilitadas, equipo que permitirá realizar trabajos de desazolve y mantenimiento con mayor rapidez y seguridad.

El edil destacó que el fortalecimiento del organismo forma parte de las acciones prioritarias para atender los problemas de agua potable y saneamiento que afectan a distintos sectores de la ciudad.

Miguel Riquelme señaló que desde el inicio de su administración, el pasado 2 de julio, se estableció como prioridad destinar recursos a la atención de fugas, la rehabilitación de líneas de conducción y la solución de brotes de aguas negras.

También reconoció el trabajo de las cuadrillas, operadores, técnicos y personal administrativo del SIMAS, quienes realizan labores en condiciones climáticas adversas para mantener en funcionamiento los servicios.

Proyectan nuevos pozos para ampliar abastecimiento en Torreón

El alcalde agregó que continuarán los proyectos para ampliar el abastecimiento de agua potable mediante la perforación de nuevos pozos en Senderos, Viñedos, Carmen Romano, Santa Sofía y Ferropuertos.

Indicó que estas acciones, junto con la modernización del equipo operativo, buscan mejorar la eficiencia del servicio y atender las necesidades de las familias de Torreón.