Torreón desplegará 1,200 elementos para blindar las fiestas

El operativo será coordinado con el Mando Especial de La Laguna, con el objetivo de que las familias puedan disfrutar de los festejos con tranquilidad

Alrededor de mil 200 elementos de seguridad participarán en el operativo especial que se desplegará en Torreón durante las fiestas patrias, con especial atención en la ceremonia del Grito de Independencia, el concierto de Alfredo Olivas y el desfile del 16 de septiembre, informó el alcalde Miguel Ángel Riquelme Solís.

El edil explicó que el dispositivo contará con tres anillos de seguridad alrededor de Plaza Mayor, además de patrullajes permanentes, vigilancia vial y acciones de Protección Civil para supervisar la instalación del escenario, la pirotecnia y la actividad de vendedores ambulantes.

El operativo será coordinado con el Mando Especial de La Laguna, con el objetivo de que las familias puedan disfrutar de los festejos con tranquilidad.

También se implementará un operativo vial durante el 15 de septiembre y para el desfile conmemorativo del 216 aniversario de la Independencia de México. El contingente partirá de Ramón Corona y Morelos, continuará por la avenida Allende hasta Valdez Carrillo, seguirá por la avenida Juárez y concluirá en la calle Rodríguez.

Riquelme Solís señaló que estos acuerdos fueron revisados durante la reunión de seguridad correspondiente a la semana 36, donde también se analizaron los resultados de la percepción de seguridad del INEGI y la incidencia delictiva.

Añadió que se reforzará la vigilancia durante el partido del Santos y la Feria de Torreón, además de mantener operativos contra vehículos chatarra y revisiones en empresas de paquetería mediante binomios caninos.

En materia de prevención, el alcalde informó que continuarán las brigadas de salud cada 15 días en distintos sectores de la ciudad para atender de manera preventiva la presencia de garrapatas y dengue, en coordinación con la Jurisdicción Sanitaria.