Torreón de fiesta: 110,000 personas disfrutan de Alfredo Olivas

El alcalde destacó que las condiciones de seguridad en Torreón generan confianza entre la ciudadanía y permiten realizar eventos de gran convocatoria

Ante 110 mil personas reunidas en la Plaza Mayor, el alcalde Miguel Ángel Riquelme Solís encabezó la ceremonia del Grito de Independencia, con motivo del 216 aniversario del inicio de la Independencia de México y en el marco de los festejos por el 119 aniversario de Torreón como ciudad.

Durante la tradicional arenga, el presidente municipal recordó a los héroes que dieron patria y libertad, entre ellos Miguel Hidalgo, José María Morelos, Josefa Ortiz de Domínguez, Ignacio Allende e Ignacio Aldama, para posteriormente vitorear a la Independencia nacional, a Torreón, Coahuila y México.

Luego hizo sonar la campana y ondeó la Bandera Nacional desde el balcón de la Plaza Mayor, acompañado por autoridades civiles y militares, así como por miles de familias que entonaron respetuosamente el Himno Nacional Mexicano.

Después del acto cívico, las familias disfrutaron del concierto del cantante Alfredo Olivas en la explanada de la Plaza Mayor.

El alcalde destacó que las condiciones de seguridad que prevalecen en Torreón generan confianza entre la ciudadanía y permiten realizar eventos de gran convocatoria.

En ese sentido, reconoció el trabajo del gobernador Manolo Jiménez Salinas y la coordinación de las corporaciones de los tres órdenes de gobierno.

Para garantizar la seguridad durante la ceremonia, la verbena popular y el concierto, se implementó un operativo con alrededor de mil 200 elementos de dependencias municipales, estatales y federales, además de la Guardia Nacional y el Ejército Mexicano.

Participaron la Policía Municipal, Tránsito y Vialidad, Protección Civil y Bomberos, Salud Municipal, Plazas y Mercados, Inspección y Verificación, así como corporaciones estatales y federales.

El despliegue también contó con drones, cámaras de videovigilancia y la Unidad Móvil del Centro de Control y Comando. Al concluir la celebración, personal de La Ola realizó labores de limpieza en la zona.