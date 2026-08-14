Torreón da la bienvenida al Rally Coahuila 1000

Riquelme Solís deseó éxito a todos los participantes y reiteró el respaldo de su Administración para garantizar que el evento se desarrolle de manera segura

Torreón dio la bienvenida este jueves a pilotos nacionales e internacionales que participarán en el Rally y Carrera Turística Coahuila 1000 2026, considerado uno de los eventos de aventura y turismo más importantes del estado.

El gobernador Manolo Jiménez Salinas, acompañado por el alcalde Miguel Ángel Riquelme Solís y el presidente de CANACO Torreón, Fidel Villanueva Tarín, encabezó la recepción de los participantes durante una cena previa al arranque de la competencia.

Torreón recibe a pilotos nacionales e internacionales

El alcalde destacó que el Coahuila 1000 se ha convertido en una tradición que atrae cada año a visitantes de diferentes estados de México y de otros países, gracias a la seguridad y a los escenarios naturales que ofrece el desierto coahuilense.

Señaló que el evento representa una oportunidad para fortalecer el turismo, generar actividad económica y proyectar a Torreón y Coahuila como destinos capaces de recibir competencias de talla nacional e internacional.

La edición 2026 arrancará en Torreón y continuará por Saltillo y Monclova en su modalidad de Rally, mientras que el recorrido turístico contempla la ruta Torreón-Cuatro Ciénegas-Monclova.

A lo largo de sus 12 años de historia, la competencia ha contado con la participación de pilotos provenientes de México, Brasil, Estados Unidos, Canadá, España, Australia y Colombia, generando una importante derrama económica para la entidad.

Preparan operativo de seguridad para el Coahuila 1000

Riquelme Solís deseó éxito a todos los participantes y reiteró el respaldo de su Administración para garantizar que el evento se desarrolle de manera segura.

Para ello, se implementó un operativo coordinado en el que participan Protección Civil, Seguridad Pública, Tránsito y Vialidad, además de corporaciones estatales, con el apoyo del Ejército Mexicano y el Mando Especial.

“Nos da gusto ser punto de partida de esta gran aventura”, expresó el alcalde, al destacar que Torreón recibe a los competidores con el mensaje: ¡Vamos Seguros!.