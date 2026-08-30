Torreón corona a Rosa María como Reina de las Personas Mayores

Durante la celebración, el alcalde destacó que las personas adultas mayores son parte fundamental de la historia y grandeza de Torreón y de Coahuila

Con un reconocimiento a la experiencia, trayectoria y aportaciones de las personas adultas mayores, Torreón fue sede del Baile de Coronación de la Reina Estatal de las Personas Mayores 2026, donde Rosa María Leos, representante de Monclova, recibió la corona estatal, mientras que Gloria García, de San Pedro, fue nombrada Princesa.

El evento se realizó en el marco del Mes de las Personas Mayores y del Día de los Abuelos, con la presencia del gobernador Manolo Jiménez Salinas; la presidenta honoraria de DIF Coahuila, Liliana Salinas Valdés; el alcalde Miguel Ángel Riquelme Solís, y la presidenta honoraria de DIF Torreón, Selina Bremer de Cepeda.

Durante la celebración, el alcalde destacó que las personas adultas mayores son parte fundamental de la historia y grandeza de Torreón y de Coahuila, por lo que reiteró el compromiso de su administración para impulsar acciones que contribuyan a su dignificación, bienestar y calidad de vida, mediante actividades deportivas, artísticas, espacios de convivencia y programas como el de empacadores, además de atención en materia de salud, movilidad y cuidado emocional.

Por su parte, el gobernador Manolo Jiménez reconoció que gran parte de la grandeza de Coahuila ha sido construida gracias al trabajo, dedicación y esfuerzo de las generaciones mayores, por lo que llamó a valorar su experiencia y mantener acciones que les permitan vivir esta etapa con dignidad y bienestar.