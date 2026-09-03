Torreón celebra 119 años con estabilidad y crecimiento

Riquelme Solís afirmó que Torreón ha sabido superar los desafíos gracias al carácter de sus habitantes y a su capacidad para desarrollarse

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Al conmemorar el 119 aniversario de la fundación de Torreón, el alcalde Miguel Ángel Riquelme Solís aseguró que la ciudad atraviesa una etapa de estabilidad, crecimiento y certidumbre, resultado del trabajo de generaciones y de las condiciones de seguridad que se han consolidado en la región.

Durante la ceremonia de Izamiento de la Bandera Nacional y la Lectura del Bando Solemne, realizada en la Plaza Mayor, el presidente municipal destacó el legado de las mujeres y hombres que hace más de un siglo apostaron por esta tierra y sentaron las bases para convertirla en uno de los principales motores económicos, industriales y sociales del norte del país.

Destaca crecimiento y seguridad en Torreón

Riquelme Solís afirmó que Torreón ha sabido superar los desafíos gracias al carácter de sus habitantes y a su capacidad para desarrollarse en sectores como la agricultura, el comercio, la industria, el turismo, la educación y la cultura.

En este contexto, reconoció el trabajo del gobernador Manolo Jiménez Salinas para fortalecer la seguridad, impulsar obra pública, ampliar los programas sociales y generar mejores oportunidades para las familias.

El alcalde también reconoció la participación de empresarios, organizaciones civiles, instituciones educativas y administraciones municipales que han contribuido al crecimiento de Torreón, así como de manera especial a las Fuerzas Armadas y corporaciones de seguridad estatales y municipales, cuya labor, dijo, ha sido fundamental para mantener las condiciones que permiten el desarrollo de la ciudad.

Conmemoración representa un compromiso con el futuro