Torreón celebra 119 años con estabilidad y crecimiento

Al conmemorar el 119 aniversario de la fundación de Torreón, el alcalde Miguel Ángel Riquelme Solís aseguró que la ciudad atraviesa una etapa de estabilidad, crecimiento y certidumbre, resultado del trabajo de generaciones y de las condiciones de seguridad que se han consolidado en la región.
Durante la ceremonia de Izamiento de la Bandera Nacional y la Lectura del Bando Solemne, realizada en la Plaza Mayor, el presidente municipal destacó el legado de las mujeres y hombres que hace más de un siglo apostaron por esta tierra y sentaron las bases para convertirla en uno de los principales motores económicos, industriales y sociales del norte del país.
Destaca crecimiento y seguridad en Torreón
Riquelme Solís afirmó que Torreón ha sabido superar los desafíos gracias al carácter de sus habitantes y a su capacidad para desarrollarse en sectores como la agricultura, el comercio, la industria, el turismo, la educación y la cultura.
En este contexto, reconoció el trabajo del gobernador Manolo Jiménez Salinas para fortalecer la seguridad, impulsar obra pública, ampliar los programas sociales y generar mejores oportunidades para las familias.
El alcalde también reconoció la participación de empresarios, organizaciones civiles, instituciones educativas y administraciones municipales que han contribuido al crecimiento de Torreón, así como de manera especial a las Fuerzas Armadas y corporaciones de seguridad estatales y municipales, cuya labor, dijo, ha sido fundamental para mantener las condiciones que permiten el desarrollo de la ciudad.
Conmemoración representa un compromiso con el futuro
“Hoy Torreón tiene rumbo, certeza y condiciones para continuar por el camino hacia el mejor de los destinos”, sostuvo el edil, al tiempo que destacó que la conmemoración del aniversario representa también un llamado a mantener el compromiso con las nuevas generaciones y continuar construyendo una ciudad con mayores oportunidades.