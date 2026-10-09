Torreón avanza en el retiro de vehículos de tracción animal

De manera paralela, el Municipio mantiene el proceso para encontrar hogares responsables para los equinos que serán retirados de las labores de carga

El programa “De la Herradura al Motor” continúa avanzando en Torreón con la próxima entrega de 30 motocarros, con lo que sumarán 70 unidades otorgadas de las 130 contempladas para sustituir de manera gradual los vehículos de tracción animal.

El alcalde Miguel Riquelme señaló que el objetivo no es quitar fuentes de empleo, sino ofrecer alternativas más dignas y seguras a las personas que anteriormente realizaban esta actividad con apoyo de animales.

Destacó que quienes ya recibieron un motocarro han reportado beneficios como mayor rapidez en sus recorridos y un incremento de hasta el doble en sus ingresos.

La entrega de las unidades se realiza después de que los beneficiarios cumplen con un proceso de capacitación teórica y práctica sobre el manejo de los motocarros y el Reglamento de Vialidad, además de realizar trámites como la obtención de la licencia de conducir.

De manera paralela, el Municipio mantiene el proceso para encontrar hogares responsables para los equinos que serán retirados de las labores de carga.

Los posibles adoptantes son evaluados para verificar que cuenten con espacio, alimentación y condiciones adecuadas para su cuidado, con el acompañamiento de asociaciones animalistas.