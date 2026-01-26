Tormenta invernal paraliza carreteras en norte de Coahuila

Hielo, temperaturas bajo cero y cierres carreteros marcaron el impacto de la tercera tormenta invernal en municipios del norte de Coahuila

La tercera tormenta invernal de la temporada dejó este domingo severas afectaciones en municipios del norte de Coahuila, principalmente por la acumulación de hielo en carreteras, temperaturas bajo cero y la activación de refugios temporales para atender a personas vulnerables, informaron autoridades municipales.

Uno de los puntos más afectados fue la carretera federal 29 en el tramo Zaragoza–Acuña, así como las vías Acuña–San Carlos y Acuña–Jiménez, las cuales fueron cerradas de manera preventiva desde las primeras horas de la mañana debido a la presencia de hielo sobre la carpeta asfáltica, lo que representaba un alto riesgo para los automovilistas.

Elementos de Protección Civil municipal y de la Guardia Nacional montaron un operativo en los accesos carreteros para orientar a los automovilistas.

En la región norte del estado se registraron temperaturas mínimas de hasta -4 grados centígrados, con cielo nublado y vientos de entre 20 y 25 kilómetros por hora.

Municipios como Acuña, Jiménez, Zaragoza, Allende, Villa Unión y Morelos reportaron valores bajo cero, mientras que Piedras Negras alcanzó -2 grados y Guerrero -3 grados.

Ante el descenso térmico, las autoridades activaron refugios temporales, donde se reportó la atención de personas por las bajas temperaturas.

En Acuña se brindó resguardo a 32 personas; en Piedras Negras, 26; en Zaragoza, 20; en Morelos, 20; además de casos aislados en Jiménez y Nava.

Los espacios habilitados cuentan con calefacción, cobijas y atención básica, en coordinación con corporaciones de seguridad y cuerpos de emergencia.

Protección Civil y la Guardia Nacional exhortaron a la población a evitar traslados innecesarios, mantenerse informada a través de canales oficiales y seguir las indicaciones de las autoridades, especialmente mientras persistan las condiciones de hielo y frío extremo en carreteras y zonas abiertas.

Las autoridades municipales señalaron que el monitoreo se mantiene de forma permanente y que cualquier cambio en la reapertura de vialidades o nuevas afectaciones será informado oportunamente a la ciudadanía.