Tony Flores falta otra vez tras concluir suspensión

Por: Irene Zapata 01 Septiembre 2026, 19:57 Compartir

El diputado del PT debía regresar tras una suspensión, pero se ausentó otra vez y envió un certificado por dolor lumbar mientras acudía a un evento

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Luego de ser suspendido de sus funciones legislativas a principios de junio por faltas injustificadas reiteradas, el diputado del PT en el Congreso del Estado, Antonio “Tony” Flores Guerra lo volvió a hacer. Justo el día en el que se esperaba su regreso tras la suspensión por faltar cuatro veces consecutivas presentando justificantes médicos apócrifos, el diputado, conocido como “Lord Lamborghini”, se ausentó de la sesión de este martes y envió a su abogado… con otro justificante médico. Presenta justificante por dolor lumbar “Se da cuenta del escrito presentado por el diputado Antonio Flores Guerra mediante el cual solicita ausentarse de la junta de Gobierno y de la sesión de este 1 de septiembre, argumentando motivos de salud”, leyó el escrito la presidenta de la mesa directiva Marimar Treviño. “Para justificar su inasistencia acompaña certificado médico de fecha 31 de agosto en el que se señala que presenta dolor lumbar posterior a realizar actividades físicas recreativas y se le prescriben 3 días de reposo y limitación de actividades físicas” agregó. Redes sociales exhiben asistencia a reunión del PT Sin embargo, el diputado parece no haber aprendido la lección. Y es que si la vez anterior sus redes sociales aportaron las pruebas necesarias para determinar que los justificantes médicos eran apócrifos, en esta ocasión hizo lo mismo. En sus redes sociales, Flores Guerra aparece en la 5ª reunión plenaria de legisladores federales del PT, acompañando a Ricardo Mejía Berdeja y fotografiándose con numerosos personajes de la autodenominada 4T. Dice la famosa frase que la locura es hacer lo mismo una y otra vez, y esperar un resultado diferente.