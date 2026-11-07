Tomás Gutiérrez supervisa la Ruta Ejidal de Ramos Arizpe

El alcalde Tomás Gutiérrez Merino supervisó este viernes el funcionamiento de la Ruta Ejidal “Todos por Más”, que conecta a 17 comunidades rurales con la zona urbana de Ramos Arizpe mediante un servicio de transporte que opera los lunes y viernes y traslada en promedio a 100 pasajeros por jornada.
La revisión se realizó a poco más de un mes de la puesta en marcha del programa, el pasado 21 de septiembre, periodo durante el cual las autoridades municipales reportan aproximadamente mil 400 pasajeros transportados y 4 mil 88 kilómetros recorridos.
De acuerdo con la Dirección de Transporte Municipal, el servicio cuenta con dos trayectos que suman 292 kilómetros por jornada de operación, destinados a comunicar localidades alejadas de la cabecera municipal.
El primero conecta a Paredón con la ciudad de Ramos Arizpe, mediante un recorrido de 200 kilómetros de ida y vuelta que atiende a un promedio de 60 pasajeros. El segundo cubre las comunidades ubicadas sobre la carretera antigua, con una distancia de 92 kilómetros y aproximadamente 40 usuarios por jornada.
Durante la supervisión, Gutiérrez Merino señaló que las distancias entre los ejidos y la zona urbana representan una dificultad para las familias que necesitan acudir a consultas médicas, comprar medicamentos, abastecerse de productos básicos o realizar trámites.
La Ruta Ejidal mantiene una tarifa subsidiada de 45 pesos por persona, como alternativa para habitantes de comunidades rurales que requieren trasladarse a la cabecera municipal y regresar a sus localidades.
El alcalde indicó que el seguimiento al programa busca mantener la operación de los recorridos y atender las necesidades de transporte de la población rural.
La Dirección de Transporte Municipal continuará a cargo del servicio, que actualmente funciona dos veces por semana y concentra sus traslados en los días destinados a facilitar el acceso de las comunidades rurales a los servicios de la ciudad.