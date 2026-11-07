Tomás Gutiérrez supervisa la Ruta Ejidal de Ramos Arizpe

El alcalde Tomás Gutiérrez supervisó el servicio de transporte rural que opera dos días por semana, con recorridos de hasta 200 kilómetros

El alcalde Tomás Gutiérrez Merino supervisó este viernes el funcionamiento de la Ruta Ejidal “Todos por Más”, que conecta a 17 comunidades rurales con la zona urbana de Ramos Arizpe mediante un servicio de transporte que opera los lunes y viernes y traslada en promedio a 100 pasajeros por jornada.

La revisión se realizó a poco más de un mes de la puesta en marcha del programa, el pasado 21 de septiembre, periodo durante el cual las autoridades municipales reportan aproximadamente mil 400 pasajeros transportados y 4 mil 88 kilómetros recorridos.

De acuerdo con la Dirección de Transporte Municipal, el servicio cuenta con dos trayectos que suman 292 kilómetros por jornada de operación, destinados a comunicar localidades alejadas de la cabecera municipal.

El primero conecta a Paredón con la ciudad de Ramos Arizpe, mediante un recorrido de 200 kilómetros de ida y vuelta que atiende a un promedio de 60 pasajeros. El segundo cubre las comunidades ubicadas sobre la carretera antigua, con una distancia de 92 kilómetros y aproximadamente 40 usuarios por jornada.

Durante la supervisión, Gutiérrez Merino señaló que las distancias entre los ejidos y la zona urbana representan una dificultad para las familias que necesitan acudir a consultas médicas, comprar medicamentos, abastecerse de productos básicos o realizar trámites.

La Ruta Ejidal mantiene una tarifa subsidiada de 45 pesos por persona, como alternativa para habitantes de comunidades rurales que requieren trasladarse a la cabecera municipal y regresar a sus localidades.

El alcalde indicó que el seguimiento al programa busca mantener la operación de los recorridos y atender las necesidades de transporte de la población rural.

La Dirección de Transporte Municipal continuará a cargo del servicio, que actualmente funciona dos veces por semana y concentra sus traslados en los días destinados a facilitar el acceso de las comunidades rurales a los servicios de la ciudad.