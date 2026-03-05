Tomás Gutiérrez se coloca entre los alcaldes mejor evaluados

Entre ellas destaca la implementación de la ruta estudiantil gratuita, un programa de transporte que facilita el traslado de jóvenes a centros educativos

El alcalde de Ramos Arizpe, Tomás Gutiérrez Merino, se ubicó en el tercer lugar del ranking estatal de aprobación ciudadana, de acuerdo con la medición correspondiente a febrero de 2026 publicada por la consultora Demoscopia Digital.

Según el estudio, el presidente municipal alcanzó 62.8 por ciento de aprobación, colocándose entre los tres alcaldes mejor evaluados del estado, solo por debajo de Román Alberto Cepeda González, de Torreón, quien obtuvo el primer lugar con 66.8 por ciento, y Javier Díaz González, de Saltillo, con 63.4 por ciento.

Crecimiento y acciones impulsan evaluación

El resultado cobra relevancia debido al crecimiento poblacional e industrial que registra Ramos Arizpe, municipio que supera los 150 mil habitantes y se ha consolidado como uno de los principales polos económicos de Coahuila.

Entre las acciones que han impulsado la evaluación ciudadana se encuentran programas de apoyo social, mejoras en servicios públicos y estrategias en materia de seguridad y movilidad.

Entre ellas destaca la implementación de la ruta estudiantil gratuita, un programa de transporte público que facilita el traslado de jóvenes a centros educativos y contribuye a reducir gastos para las familias.

También se puso en marcha la operación de Clínicas de la Salud Popular, impulsadas en coordinación con el gobierno estatal encabezado por Manolo Jiménez Salinas, con el objetivo de ampliar la cobertura de servicios médicos en sectores con mayores necesidades.

Refuerzan seguridad y servicios públicos

En materia de seguridad, se ha fortalecido la coordinación con autoridades estatales y se ha impulsado infraestructura tecnológica como el nuevo Centro de Control y Comando (C2), además de la incorporación de equipamiento para la corporación municipal.

A estas acciones se suman inversiones recientes en servicios públicos, como la incorporación de nuevas unidades para la recolección de basura y limpieza urbana, así como programas de apoyo al campo en comunidades rurales del municipio.

Con estos resultados, Ramos Arizpe se mantiene entre los municipios con mayor respaldo ciudadano en Coahuila, en un contexto de crecimiento económico y expansión urbana en la región sureste del estado.