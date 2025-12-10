Tomás Gutiérrez rinde su primer informe en Ramos Arizpe

Subrayó que el mayor indicador de éxito de su administración es el bienestar de las familias y la confianza que la población deposita en el gobierno municipal

Tras presentar su Primer Informe de Gobierno, el alcalde Tomás Gutiérrez Merino afirmó que Ramos Arizpe vive “su primer año de evolución”, con avances visibles en distintos sectores y con el cumplimiento de los compromisos asumidos con la ciudadanía.

Subrayó que el mayor indicador de éxito de su administración es el bienestar de las familias y la confianza que la población deposita en el gobierno municipal.

El alcalde señaló que este primer año se caracterizó por introducir nuevas formas de trabajo y proyectos distintos a los modelos tradicionales, lo que —dijo— ha permitido mejorar la competitividad del municipio dentro del área metropolitana y mantener a Ramos Arizpe a la altura de los estándares del Gobierno de Coahuila.

En cuanto a los retos para el próximo año, el alcalde indicó que las prioridades serán mejorar el acceso a internet en toda la ciudad, garantizar el abasto de agua potable, reforzar los esquemas de seguridad y consolidar los nuevos proyectos de movilidad.

Entre las obras programadas mencionó el centro de rehabilitación, un nuevo pozo de agua, la segunda Clínica de la Salud Popular, además de la instalación de más cámaras de videovigilancia.

También adelantó que el próximo año se presentará una edición renovada del Ramos Fest, además de otros proyectos que serán anunciados conforme avancen los planes de trabajo.

Sobre el presupuesto municipal, Gutiérrez señaló que no prevé un aumento significativo para 2026 debido a las condiciones económicas nacionales e internacionales, aunque la recaudación local continúa creciendo año con año.

Explicó que la desaceleración económica está impactando las inversiones, pero continúan las gestiones para atraer nuevos proyectos industriales. Informó que tiene reuniones próximas con empresarios de China y Alemania interesados en instalarse en Ramos Arizpe.

El alcalde reconoció que la actividad económica del municipio opera actualmente al 50% respecto al año anterior debido al entorno global, pero confió en que durante el último trimestre de 2025 comenzará a recuperarse.

Asimismo, consideró que la entrada en vigor del nuevo acuerdo del T-MEC en 2026 podría generar beneficios adicionales para la región, aunque advirtió que el próximo año requerirá nuevas estrategias para sostener y aumentar la inversión.