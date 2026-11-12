Tomás Gutiérrez rendirá su informe de gobierno el 8 de diciembre

Pese a estas condiciones, aseguró que el gobierno municipal mantuvo sus actividades mediante medidas de contención del gasto,

El alcalde de Ramos Arizpe, Tomás Gutiérrez Merino, anunció que su informe de gobierno se realizará el próximo martes 8 de diciembre, en una ceremonia programada tentativamente para las 18:30 horas, en la que presentará los principales resultados de su administración durante 2026.

El presidente municipal explicó que la fecha ya está definida, aunque el horario podría modificarse dependiendo de la disponibilidad de las autoridades invitadas, particularmente del gobernador de Coahuila, Manolo Jiménez Salinas.

Gutiérrez Merino adelantó que el informe tendrá una duración aproximada de una hora y contará con un formato dinámico, diseñado para presentar de manera concreta las acciones realizadas, los compromisos con la ciudadanía y los proyectos previstos para el municipio.

Informe abordará ajustes presupuestales y desafíos económicos

Entre los temas que abordará destaca la situación financiera que enfrentó Ramos Arizpe durante el año, marcada por una retención de participaciones cercana a los 200 millones de pesos, circunstancia que obligó al Ayuntamiento a realizar ajustes presupuestales.

El alcalde también señaló que la disminución de inversiones industriales, relacionada con los aranceles comerciales internacionales, afectó las previsiones económicas del municipio y representó un desafío adicional para su administración.

Pese a estas condiciones, aseguró que el gobierno municipal mantuvo sus actividades mediante medidas de contención del gasto, cuyos resultados serán expuestos durante la presentación.

Presentará nuevos proyectos para Ramos Arizpe

Además del balance administrativo y financiero, Gutiérrez Merino anticipó que dará a conocer nuevos proyectos y acciones contempladas para Ramos Arizpe, así como las prioridades de trabajo para el siguiente año.