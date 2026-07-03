Tomás Gutiérrez no descarta buscar la reelección

Señaló que ser alcalde de Ramos Arizpe ha representado una de las mayores satisfacciones de su vida y afirmó que estaría dispuesto a competir nuevamente

El alcalde de Ramos Arizpe, Tomás Gutiérrez Merino, aseguró que no descarta buscar la reelección al frente del Gobierno Municipal si las condiciones políticas y el respaldo ciudadano lo permiten, aunque aclaró que la decisión no depende únicamente de él.

Entrevistado sobre una eventual postulación para un segundo periodo, el edil señaló que ser presidente municipal de Ramos Arizpe ha representado una de las mayores satisfacciones de su vida y afirmó que estaría dispuesto a competir nuevamente si existe el respaldo de la ciudadanía y de su partido.

“Claro que sí, yo estaría levantando la mano si se pudiera y si la gente lo quisiera, con todo gusto ahí estaríamos”, expresó.

Gutiérrez Merino indicó que una eventual candidatura deberá analizarse en su momento junto con la dirigencia política y el gobernador del estado, además de valorar los resultados obtenidos durante la actual administración.

El alcalde sostuvo que el respaldo de la población será el principal factor para definir cualquier aspiración futura, al señalar que son los ciudadanos quienes diariamente evalúan el trabajo realizado por el gobierno municipal mediante las obras, programas y servicios que reciben.

Destacó que durante su gestión el municipio ha logrado mantenerse entre los alcaldes mejor evaluados del país, aunque aseguró que esos resultados no modifican su forma de trabajar.

“Las encuestas son de muchos tipos, pero varias nos han colocado en los primeros lugares. La más reciente nos ubicó entre los mejores alcaldes del país, pero eso no significa que bajemos la guardia”, comentó.

A mitad de su administración, Gutiérrez Merino afirmó que el gobierno municipal ya tiene definidas las obras prioritarias para la segunda parte del trienio y aseguró que continuará enfocado en impulsar proyectos de infraestructura, desarrollo económico, deporte y programas sociales para mantener el crecimiento de Ramos Arizpe.

El presidente municipal añadió que, independientemente de quién encabece el Ayuntamiento en el futuro, seguirá apoyando los proyectos que beneficien al municipio, al asegurar que su principal interés es el desarrollo de la ciudad donde vive junto con su familia.