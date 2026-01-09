Toman obreros de AHMSA Juzgado Cuarto de Distrito

El dirigente rechazó las acusaciones de violencia o interferencia judicial, al señalar que el verdadero daño lo han sufrido los trabajadores

Trabajadores de Altos Hornos de México (AHMSA) mantienen un plantón y bloqueo total del Juzgado Cuarto de Distrito en Monclova, exigiendo castigo penal contra Alonso Ancira y el rechazo a una nueva prórroga para la subasta de la empresa.

La protesta es encabezada por Julián Torres Ávalos, presidente del Grupo de Defensa Laboral de Trabajadores de AHMSA, quien aseguró que la movilización responde a años de afectaciones económicas, laborales y sociales.

Dirigencia rechaza señalamientos por presunta violencia

El dirigente rechazó las acusaciones de violencia o interferencia judicial, al señalar que el verdadero daño lo han sufrido los trabajadores tras permanecer más de tres años sin percibir salario.

Proceso de quiebra y subasta de AHMSA

El proceso de quiebra y subasta de Altos Hornos de México se encuentra en el Juzgado Segundo de Distrito especializado en materia de Concursos Mercantiles y está radicado en la Ciudad de México.

La protesta se realiza en el Juzgado Cuarto con sede en Monclova, con el objetivo de que el juzgador local lleve las demandas al Poder Judicial de la Federación.

“Mucha gente nos acusa de que estamos haciendo violencia, que estamos entorpeciendo las labores de un juzgado, pero no ven el daño que se nos ha hecho a nosotros”, expresó Torres Ávalos.

Consecuencias sociales y de salud entre exobreros

Afirmó que la situación ha generado consecuencias graves entre exobreros y sus familias, incluyendo fallecimientos relacionados con estrés, ansiedad y desesperación económica prolongada por el conflicto de AHMSA.

“Han muerto muchos trabajadores a causa de la desesperación, del estrés, de la ansiedad, por ver la situación tan difícil económicamente después de 40 años de trabajo”, señaló.

Señalamientos directos contra Alonso Ancira

El líder sindical acusó directamente a Alonso Ancira de despojar a los trabajadores de su patrimonio laboral y lo calificó como responsable principal del colapso de la empresa siderúrgica.

“Alonso Ancira merece un castigo, es un criminal, nos robó 40 años de nuestra vida”, declaró durante la entrevista concedida en el lugar del plantón.

Críticas al síndico del concurso mercantil

Torres Ávalos también criticó el papel del síndico del concurso mercantil, al considerar que existe un trato desigual frente a la situación que enfrentan los trabajadores.

“Pareciera que el síndico (y su equipo) es el único que tiene beneficios en este proceso, ellos cobran quincena por quincena sueldos millonarios y nosotros llevamos tres años sin cobrar”, afirmó.

Exigen “piso parejo” en el proceso judicial

El representante de los trabajadores exigió “piso parejo” y planteó que ningún funcionario involucrado en el proceso judicial perciba salario mientras los obreros continúan sin ingresos.

“Que no cobren ni un cinco, que vivan la misma situación que nosotros, a ver si aguantan un año sin cobrar”, expresó.

Bloqueo indefinido como medida de presión

Como parte de la protesta, los trabajadores determinaron impedir el acceso al juzgado de manera indefinida como medida de presión ante las autoridades federales.

“La decisión de hoy es que no entre nadie al juzgado, aquí vamos a permanecer en este plantón de protesta”, puntualizó.

Sobre la duración del bloqueo, Torres Ávalos indicó que no existe un plazo definido y que las decisiones se tomarán conforme avance el movimiento.

“No sabemos cuánto tiempo estaremos aquí, puede ser uno o dos días, o más, lo iremos decidiendo”, comentó.

Advierten riesgos legales y mantienen exigencias

El dirigente reconoció que existe preocupación por posibles acciones legales del Gobierno Federal contra los manifestantes, aunque aseguró que el movimiento continuará pese a los riesgos.

“Si el gobierno toma acciones contra nosotros, sería más cruel que no hacerlo contra el principal responsable, pero ya estamos desesperados y conscientes de los riesgos”, advirtió.

Finalmente, reiteró que las demandas centrales del movimiento son el castigo penal contra Alonso Ancira y la negativa a una nueva prórroga en el proceso de subasta de AHMSA.