Toma protesta nuevo titular del Centro de Justicia de Torreón

El alcalde destacó que la seguridad en Torreón depende de diversos elementos, entre ellos el trabajo que se desarrolla desde el Centro de Justicia Municipal

Durante la Trigésima Sexta Sesión Ordinaria de Cabildo, el alcalde de Torreón, Miguel Ángel Riquelme Solís, tomó protesta a Carlos de Lara McGrath como nuevo titular del Centro de Justicia Municipal (CJM), área que, dijo, forma parte de los factores que contribuyen a mantener la seguridad, tranquilidad y orden en la ciudad.

El presidente municipal destacó que la seguridad en Torreón depende de diversos elementos, entre ellos el trabajo que se desarrolla desde el Centro de Justicia Municipal, por lo que consideró importante contar con una nueva dirección al frente de esta área.

En la sesión también se aprobó que el Centro de Convenciones sea el recinto oficial para la Sesión Solemne de Cabildo del próximo 15 de septiembre, con motivo del 119 aniversario de Torreón. El acto se llevará a cabo a las 10:00 horas y contempla la entrega de las preseas a la Ciudadanía Distinguida.

Además, el Cabildo aprobó el estado financiero de julio de 2026, así como esquemas de regularización para 64 lotes ubicados en las colonias Lucio Cabañas y Mayrán.

También autorizó un cambio de uso de suelo en Ampliación Los Ángeles y 16 solicitudes relacionadas con cambios de domicilio, denominación o giro de establecimientos con certificación municipal de alcoholes.