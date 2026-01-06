Toma protesta nuevo comandante del 69 Batallón de Infantería

En el acto solemne se contó con la presencia de autoridades militares, alcaldes de la región Sureste y autoridades policiales de los tres órdenes de gobierno

Tu navegador no soporta el elemento de video.

La Secretaría de la Defensa Nacional llevó a cabo este lunes la Ceremonia de Toma de Posesión y Protesta de Bandera del Coronel de Infantería de Estado Mayor Luis Adolfo Márquez Tello, como nuevo Comandante del 69/o. Batallón de Infantería.

¿Quién es el nuevo comandante del 69/o. Batallón de Infantería?

El Coronel Márquez Tello ha desempeñado diversos cargos de mando y de Estado Mayor dentro de la Secretaría de la Defensa Nacional, así como en mandos de unidades militares, acumulando experiencia operativa y administrativa.

¿Qué autoridades asistieron a la ceremonia?

En el acto solemne se contó con la presencia de autoridades militares, alcaldes de la región Sureste y autoridades policiales de los tres órdenes de gobierno, además de invitados especiales.

Durante la ceremonia, mandos del batallón dieron la bienvenida formal al nuevo comandante, saludándolo uno a uno como parte del protocolo institucional.

Esta actividad forma parte de la política de rotación del personal militar, cuyo objetivo es que los mandos de distintas jerarquías ocupen diferentes cargos a lo largo de su trayectoria militar, fortaleciendo la operatividad y la formación profesional.