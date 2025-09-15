Todo un éxito y con saldo blanco, cabalgata en General Cepeda

La 31ª Cabalgata Saltillo–General Cepeda reunió a casi mil jinetes en un ambiente familiar y festivo, como antesala a las fiestas patrias

Este fin de semana, como antesala a los festejos patrios, se llevó a cabo con gran entusiasmo la tradicional Cabalgata Saltillo–General Cepeda en su edición número 31, logrando reunir a cerca de mil cabalgantes en un ambiente completamente familiar, festivo y sin incidentes.

La alcaldesa Mayra Ramos encabezó esta emblemática actividad turística que, según lo expresó a través de redes sociales, fue todo un éxito. Con un mensaje de agradecimiento, reconoció el esfuerzo y compromiso del Comité Ciudadano de la Cabalgata, así como el respaldo de los integrantes del Ayuntamiento, comerciantes, patrocinadores y, por supuesto, de los propios participantes.

“¡Que no se pierdan estas bonitas tradiciones, que no se acabe la gente de a caballo!”, escribió la edil en sus redes sociales, reafirmando su compromiso con el fortalecimiento de las costumbres y actividades que dan identidad a este Pueblo Mágico.

La Cabalgata se ha convertido en un importante atractivo turístico y cultural que año con año fortalece el sentido de comunidad, la convivencia familiar y el orgullo regional. El evento concluyó con saldo blanco, sin incidentes que lamentar, lo que fue ampliamente celebrado por las autoridades municipales y asistentes.

General Cepeda sigue demostrando que preservar sus tradiciones no sólo es posible, sino motivo de orgullo y celebración.