Todo listo para el Festival de la Paella este sábado en Saltillo

Isidoro García, presidente de CANIRAC Saltillo, señaló que existe expectativa por una buena asistencia y destacó que los menores de 13 años entran gratis

Todo está preparado para que este sábado 26 de septiembre se realice en Saltillo la 16ª edición del Festival de la Paella, encuentro gastronómico que reunirá a más de 40 equipos en los jardines de la Universidad La Salle.

Isidoro García Reyes, presidente de la CANIRAC Saltillo, señaló que existe expectativa por una buena asistencia y destacó que los menores de 13 años tendrán acceso gratuito.

El representante restaurantero explicó que se tendrá suficiente producción de paella para atender incluso el doble de las personas que se contemplan inicialmente, con la intención de que ningún visitante se quede sin probar el platillo.

El festival también representa una importante oportunidad para generar movimiento económico en Saltillo y municipios de la región, al involucrar a restaurantes, productores y otros prestadores de servicios. Para esta edición se contempla una derrama económica cercana a los 1.8 millones de pesos.

García Reyes agregó que las condiciones del clima también apuntan a favorecer la jornada, por lo que todo está dispuesto para disfrutar de una tarde de convivencia, paella y vino.

Con esta nueva edición, el festival mantiene una tradición que se ha convertido en parte de la agenda gastronómica de Saltillo y que busca atraer tanto a familias locales como a visitantes de otros municipios.