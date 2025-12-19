Tiene ex edil de Múzquiz carpetas de investigación por $23 mdp

La administración de la exalcaldesa de Múzquiz, Tania Flores Guerra, cuenta con tres carpetas de investigación abiertas ante la Fiscalía Anticorrupción

La administración de la exalcaldesa de Múzquiz, Tania Flores Guerra, cuenta con tres carpetas de investigación abiertas ante la Fiscalía Anticorrupción derivadas de la cuenta pública de 2022, por irregularidades, cuyo monto asciende a poco más de 23 millones de pesos.

De acuerdo con el Informe de Seguimiento a los Resultados de Fiscalización Superior 2025 de la Auditoría Superior del Estado, existe una denuncia en contra de quien o quienes resulten responsables por irregularidades en la administración de recursos en la cuenta pública de 2022, por las que se abrieron tres carpetas de investigación, DI-05/2025, DI-08/2025 y DI-19/2025, mismas que se encuentran en proceso de investigación.

El martes pasado, Flores Guerra fue presentada para declarar ante un juez debido a que había sido citada en varias ocasiones sin que justificara su ausencia.

Cabe mencionar que la auditoría ha presentado denuncias por la cuenta pública de 2022, no así por 2023 y 2024, periodo en el que Flores Guerra estuvo al frente de la administración del municipio.

De acuerdo con los informes, las irregularidades a las que se refiere la denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción son desvío de recursos, falta de documentación justificativa y probatoria, deficiencia en la integración de expedientes, entre otras.