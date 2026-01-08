Tiene Coahuila mejor indicador de seguridad de últimos 30 años

En el ranking nacional, Coahuila se posicionó como la segunda entidad con menor tasa de homicidios dolosos por cada 100 mil habitantes

Coahuila cerró 2025 con los mejores resultados en materia de seguridad de las últimas tres décadas, al ubicarse como la segunda entidad más segura del país y registrar la menor incidencia de homicidios dolosos en 30 años, informó el gobernador Manolo Jiménez Salinas durante la primera reunión estatal de la Mesa de Paz y Seguridad de 2026.

De acuerdo con los datos presentados, durante todo 2025 se registraron 85 homicidios dolosos en el estado, con una reducción del 35 por ciento respecto a 2024, año que ya había marcado un mínimo histórico. Del total de casos, el 98 por ciento fueron esclarecidos, cifra muy por encima de la media nacional, que ronda el 45 por ciento.

En el caso de los feminicidios, el gobernador informó una disminución del 55 por ciento, con el 100 por ciento de los casos resueltos, lo que significa que las personas responsables ya se encuentran detenidas y sentenciadas. Este resultado, subrayó, refleja la efectividad del trabajo conjunto entre la Fiscalía General del Estado, el Poder Judicial y las corporaciones de seguridad.

Durante el año se realizaron 509 cateos coordinados, que derivaron en 317 personas detenidas, el aseguramiento de 98 armas de fuego, más de 64 mil cartuchos, 573 kilogramos de droga y 158 inmuebles. Además, se cumplimentaron 4 mil 238 órdenes de aprehensión, lo que representa un incremento del 114 por ciento respecto al periodo anterior.

En el ranking nacional, Coahuila se posicionó como la segunda entidad con menor tasa de homicidios dolosos por cada 100 mil habitantes, solo por debajo de Yucatán. A nivel municipal, Saltillo se mantiene como la capital más segura del país, mientras que Piedras Negras y Acuña destacan como las fronteras más seguras de México; Torreón, por su parte, se ubicó entre las 15 ciudades más seguras a nivel nacional.

El gobernador atribuyó estos resultados al modelo de seguridad basado en coordinación interinstitucional, prevención, proximidad social, inteligencia y fuerza, así como a la participación ciudadana a través de grupos de comunicación vecinal y la colaboración del sector empresarial.

Para 2026, anunció que Coahuila contará con un presupuesto histórico superior a los 4 mil millones de pesos destinados a seguridad, además del fortalecimiento de operativos carreteros, urbanos y turísticos, especialmente ante eventos como el Mundial de Futbol, donde la entidad prevé un incremento en la movilidad y la actividad turística.

Manolo Jiménez adelantó que el reto para este año será superar los propios indicadores de 2025, considerados ya como los mejores registros de seguridad en Coahuila desde principios de la década de 1990, con el compromiso de mantener al estado entre los más seguros del país.