Theo Kalionchiz renuncia al PAN y deja grupo parlamentario

Theo Kalionchiz anunció su salida irrevocable del PAN y de su grupo parlamentario en la Cámara de Diputados tras una reflexión personal.

A través de una carta dirigida a Jorge Romero Herrera, dirigente nacional del Partido Acción Nacional (PAN), el diputado federal Theo Kalionchiz de la Fuente anunció su separación irrevocable del grupo parlamentario del blanquiazul en la Cámara de Diputados.

En el escrito, el legislador explicó que su decisión es resultado de una reflexión personal y que busca continuar trabajando por Coahuila “sin irrupciones”, manteniendo el compromiso de atender las necesidades de los ciudadanos desde su responsabilidad como diputado federal.

Kalionchiz agradeció al PAN y a su militancia por el respaldo que recibió durante su trayectoria política, particularmente durante su etapa como integrante del Cabildo de Monclova, así como en el proceso que lo llevó a formar parte del Congreso de la Unión.El diputado federal dejó claro que su determinación es irrevocable, al señalar que responde a una decisión personal después de un proceso de reflexión, por lo que a partir de ahora continuará su labor legislativa al margen del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional.