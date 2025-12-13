Terminan 300 personas cursos productivos del DIF Ramos Arizpe

El programa está orientado a dotar a la población de herramientas que impulsen el autoempleo, el emprendimiento y la mejora del ingreso familiar

Más de 300 personas acreditaron este viernes los cursos y talleres productivos del DIF Ramos Arizpe, tras concluir la segunda edición del programa de capacitación que busca fortalecer el autoempleo y el desarrollo económico familiar en el municipio.

La entrega de constancias se realizó en el Gimnasio Municipal de Ramos Arizpe, donde se otorgaron de manera simbólica 32 constancias a alumnos representantes de cada taller, como parte de un programa que benefició en total a 306 participantes.

Durante esta edición, las y los beneficiarios cursaron más de 32 talleres impartidos en distintos centros comunitarios y en la Casa de la Cultura, enfocados en habilidades prácticas con potencial de generar ingresos.

Entre los cursos destacan repostería navideña, velas aromáticas, maquillaje avanzado, barbería, floristería, elaboración de piñatas, computación, inglés, diseño social, serigrafía y cosmética natural, entre otros.

En el evento estuvieron presentes la presidenta honoraria del DIF Ramos Arizpe, Teresita Escalante Contreras; el director general del DIF municipal, Gustavo Martínez González; el director del ICATEC Unidad Ramos Arizpe, Pablo García Bustos; así como representantes del DIF Coahuila y de Mejora Coahuila, además de autoridades municipales y coordinadores de los programas de capacitación.

El programa está orientado a dotar a la población de herramientas que impulsen el autoempleo, el emprendimiento y la mejora del ingreso familiar, especialmente en sectores que buscan alternativas económicas inmediatas.

Con esta segunda entrega de constancias, el programa de Cursos y Talleres Productivos del DIF Ramos Arizpe consolida su alcance, al sumar 306 alumnos acreditados, fortaleciendo habilidades laborales y oportunidades económicas en el municipio.