Termina volcadura en choque contra poste en Saltillo

Paramédicos de la Cruz Roja auxiliaron a la automovilista que derribó infraestructura en el camellón central de Prolongación Urdiñola.

Una mujer fue trasladada a un hospital después de protagonizar una volcadura sobre la prolongación Francisco de Urdiñola, en la colonia Lourdes, donde el automóvil que conducía derribó un árbol y una luminaria antes de terminar contra un poste.

El accidente ocurrió minutos antes de las 7:00 horas, cuando la conductora de un Mercedes-Benz E500, con placas NRJ 6805 del Estado de México, circulaba con dirección al periférico Luis Echeverría Álvarez.

Trayectoria del accidente y colisión en el camellón

Según los testimonios recabados en el lugar, la automovilista perdió el control del volante antes de llegar al cruce con el periférico, lo que provocó que el vehículo saliera de su trayectoria y se dirigiera hacia el camellón central.

Durante el recorrido, la unidad derribó un árbol y, posteriormente, una luminaria. Tras estos impactos, el automóvil volcó hacia los carriles del sentido contrario y terminó detenido al chocar contra un poste.

Atención médica, pérdidas materiales y labores viales

Paramédicos de la Cruz Roja acudieron para atender a la conductora, quien presentaba diversas lesiones derivadas del accidente. Después de recibir los primeros auxilios, fue trasladada a la Clínica 1 del IMSS para su valoración médica.

El percance provocó el cierre de uno de los carriles mientras se realizaban las maniobras para retirar el vehículo. La unidad presentó daños que fueron considerados pérdida total, mientras que personal de Tránsito Municipal tomó conocimiento de lo ocurrido.