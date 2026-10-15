Termina riña campal con seis detenidos en Lomas de Zapalinamé

El enfrentamiento generó atención entre la ciudadanía debido a las imágenes difundidas en plataformas digitales, en las que quedó registrada la violencia

Una pelea registrada en el exterior de una palapa de la colonia Lomas de Zapalinamé, en Saltillo, terminó con seis personas detenidas, luego de que circularan en redes sociales videos donde se observa a varios involucrados enfrentándose a golpes y lanzando piedras contra vehículos estacionados sobre la calle San José.

Tras los hechos, elementos de la Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana intervinieron y realizaron la detención de cinco personas por su probable participación en la riña, identificadas como César Edmundo “N”, Débani Susette “N”, José Israel “N” y dos adolescentes de 17 años.

Asimismo, fue asegurado Dyrk Jesús “N”, de 18 años, señalado por los daños ocasionados a un automóvil.

Los seis involucrados quedaron a disposición de las autoridades correspondientes para determinar su situación legal.

El enfrentamiento generó atención entre la ciudadanía debido a las imágenes difundidas en plataformas digitales, en las que quedó registrada la violencia desatada en este sector de la capital coahuilense.