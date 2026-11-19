Detrás de él viajaba Esequiel Vázquez Escobar, de 39 años, quien se desplazaba en una motocicleta utilizada para realizar entregas

La falta de distancia para frenar provocó que un motociclista dedicado al reparto por aplicación chocara contra un automóvil en el periférico Luis Echeverría Álvarez, cuando ambos circulaban por la bajada del puente de Vito Alessio Robles hacia Isidro López Zertuche.

El accidente ocurrió cuando la circulación se detuvo y el conductor de un Peugeot, identificado como José Juan García Pérez, de 36 años, frenó para evitar impactarse contra los vehículos que tenía delante.

Detrás de él viajaba Esequiel Vázquez Escobar, de 39 años, quien se desplazaba en una motocicleta utilizada para realizar entregas mediante una plataforma digital.

Al percatarse de que los automóviles habían detenido su marcha, el repartidor intentó frenar, pero no consiguió evitar la colisión y terminó golpeando por alcance la parte trasera del Peugeot, que portaba placas FLH 071 D.

El conductor del automóvil manifestó que únicamente sintió el golpe, mientras que Esequiel resultó lesionado y requirió asistencia médica. Paramédicos de la Cruz Roja llegaron al sitio para proporcionarle atención prehospitalaria.

Después de una primera valoración, los socorristas determinaron su traslado a la Clínica Dos del IMSS, donde quedó bajo atención médica. El percance fue reportado a las autoridades correspondientes para el seguimiento del caso.