Termina auto debajo de camioneta tras carambola en Saltillo

Un Mazda CX-3 no frenó a tiempo e impactó a dos unidades detenidas en un semáforo sobre el bulevar Fundadores con rumbo a Arteaga.

Un automóvil Mazda CX-3 terminó debajo de una camioneta Dodge RAM después de chocar por alcance contra ella y proyectarla hacia una GMC Sierra, en la lateral del bulevar Fundadores, en Saltillo. El accidente ocurrió antes del cruce con Juan Navarro, en dirección hacia Arteaga, durante la mañana del sábado.

De acuerdo con los primeros reportes, la Dodge RAM y la GMC Sierra se encontraban detenidas ante la luz roja del semáforo, en espera de poder continuar su camino.

En ese momento, el conductor del Mazda CX-3 se aproximó a las camionetas, pero no consiguió frenar a tiempo y golpeó la parte trasera de la RAM.

Debido a la fuerza de la colisión, el automóvil quedó parcialmente incrustado debajo de la camioneta Dodge, que a su vez fue desplazada hacia adelante hasta impactarse contra la GMC Sierra. Las tres unidades presentaron daños materiales.

Después del percance, los conductores descendieron de sus vehículos para revisar las afectaciones y verificar si alguien había resultado lesionado. Ninguno reportó heridas, por lo que no fue necesario solicitar una ambulancia.

Elementos de las autoridades municipales acudieron para tomar conocimiento de los hechos y revisar las condiciones de la circulación. Más tarde, representantes de las compañías aseguradoras llegaron al lugar para evaluar los daños y buscar un acuerdo entre los involucrados.