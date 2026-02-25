Tereso Medina toma posesión de la dirigencia nacional de la CTM

El coahuilense estará al frente de la confederación hasta 2032 y aseguró que velará por los intereses de los trabajadores

El dirigente coahuilense Tereso Medina Ramírez tomó posesión como nuevo líder nacional de la Confederación de Trabajadores de México (CTM) para el periodo 2026-2032, durante una ceremonia realizada este martes en la Ciudad de México.

Acompañado de su planilla de unidad, el sindicalista formalizó el inicio de una etapa que, aseguró, estará marcada por la cohesión interna y el fortalecimiento de la organización obrera.

En su primer mensaje como dirigente nacional, Medina Ramírez subrayó que su prioridad será la defensa de los derechos laborales y la consolidación de un sindicalismo firme ante los desafíos económicos actuales.

Señaló que la central obrera trabajará para mantener y ampliar las conquistas de los trabajadores, además de promover una representación cercana y efectiva en todo el país.

El nuevo líder cetemista adelantó que el modelo organizativo aplicado previamente en Coahuila será extendido a nivel nacional, con la intención de optimizar la estructura y operación del organismo.

Con esta estrategia, dijo, se pretende fortalecer la unidad y garantizar una conducción sólida durante los próximos seis años al frente de la CTM.