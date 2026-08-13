Tereso Medina regresa a Coahuila como líder nacional de la CTM

El líder sindical resaltó la importancia de que autoridades, empresas y trabajadores mantengan una coordinación permanente para impulsar el bienestar

El dirigente nacional de la CTM, Tereso Medina, regresó a su natal Coahuila, donde acompañó al gobernador Manolo Jiménez y a representantes de General Motors de México durante la entrega de vehículos eléctricos destinados a fortalecer programas sociales en beneficio de las familias del estado.

Durante el encuentro, el líder sindical resaltó la importancia de que autoridades, empresas y trabajadores mantengan una coordinación permanente para impulsar acciones que generen bienestar.

También reconoció la participación de General Motors en iniciativas de responsabilidad social y el respaldo del Gobierno estatal para concretar este tipo de alianzas.

La visita a Coahuila permitió además refrendar el compromiso del sector laboral con el desarrollo de la entidad, al destacar que la suma de esfuerzos entre gobierno, iniciativa privada y sindicatos puede traducirse en mejores oportunidades y condiciones para los trabajadores y sus familias.