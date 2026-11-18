Con este acuerdo, los sectores sindical y empresarial buscan establecer una agenda conjunta para atender los retos económicos, laborales y sociales

Con el dirigente nacional de la Confederación de Trabajadores de México (CTM), Tereso Medina, como anfitrión, se llevó a cabo en la ciudad de Saltillo el Encuentro de Sindicatos y Empleadores “Coahuila 2026”, que reunió a representantes de organizaciones sindicales y empresariales para establecer acuerdos de colaboración en favor del desarrollo económico y laboral de la entidad.

Como resultado de este encuentro, se firmó un Memorándum de Entendimiento para la conformación del Consejo Estatal, Social, Económico y Ambiental, un organismo que busca convertirse en un espacio permanente de diálogo, concertación y colaboración entre trabajadores, empresarios y Gobierno.

El documento establece la creación de un grupo de trabajo intersectorial encargado de elaborar la propuesta de estructura, atribuciones y mecanismos de funcionamiento de este nuevo consejo.

Durante la firma, los representantes de los sectores involucrados coincidieron en la importancia de fortalecer el diálogo social, impulsar el empleo formal, mejorar la competitividad y promover el bienestar de las familias trabajadoras, así como el desarrollo sostenible de Coahuila.

Con este acuerdo, los sectores sindical y empresarial buscan establecer una agenda conjunta para atender los retos económicos, laborales y sociales del Estado.