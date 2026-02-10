Tereso Medina confirma participar por la dirigencia nacional CTM

El anuncio, realizado la mañana del lunes, generó reacciones positivas de distintos actores políticos, sindicales e integrantes de la CTM en Coahuila

Tereso Medina ratificó su intención de competir por la secretaría general de la Confederación de Trabajadores de México (CTM) a nivel nacional, luego de dar a conocer un mensaje en video en el que hizo pública su decisión. Con ello, el dirigente sindical anunció que impulsará la Planilla de Unidad Nacional, colocándose como uno de los perfiles que buscan encabezar la organización obrera.

Proyecto busca fortalecer unidad dentro de la CTM

En su mensaje, Medina señaló que su proyecto estará enfocado en fortalecer la unidad sindical, privilegiar el diálogo y fomentar la participación de todos los sectores que conforman la CTM. Afirmó que su compromiso es con la base trabajadora y que está dispuesto a escuchar las distintas voces del sindicato para construir una agenda común que permita enfrentar los retos actuales del movimiento laboral.

Anuncio genera respaldo entre actores sindicales y políticos

El anuncio, realizado la mañana del lunes, generó reacciones favorables de distintos actores políticos y sindicales, así como de integrantes de la CTM en Coahuila, quienes expresaron su respaldo a Tereso Medina.

Prevé reuniones para sumar apoyos al proyecto nacional

El aspirante adelantó que en los próximos días sostendrá reuniones con trabajadores y líderes sindicales para continuar sumando apoyos y consolidar este proyecto de alcance nacional.