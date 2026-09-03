Tereso Medina acompaña Segundo Informe de Sheinbaum

Su participación en este encuentro representa también una oportunidad para mantener abiertos los canales de diálogo con el Gobierno de México

El dirigente nacional de la Confederación de Trabajadores de México (CTM), Tereso Medina Ramírez, acompañó en Palacio Nacional a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo durante la presentación de su Segundo Informe de Gobierno, donde se expusieron los principales avances de la administración federal y las acciones emprendidas en beneficio de las familias mexicanas.

Busca mantener las demandas de Coahuila en la agenda

El también coahuilense ha mantenido presente las necesidades de su estado dentro de su responsabilidad al frente de la CTM Nacional, buscando que las demandas de los trabajadores de Coahuila tengan eco en el ámbito federal y puedan convertirse en gestiones y acciones concretas a nivel nacional.

Su participación en este encuentro representa también una oportunidad para mantener abiertos los canales de diálogo con el Gobierno de México.

CTM refrenda disposición al diálogo institucional

Desde la dirigencia nacional de la CTM, Medina Ramírez refrendó la disposición del sector obrero para continuar trabajando mediante el diálogo institucional y la unidad, impulsando mejores salarios, generación de empleos, crecimiento económico y mayores oportunidades para las familias trabajadoras, sin dejar de lado las necesidades particulares de entidades como Coahuila.