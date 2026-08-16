TEPJF acerca defensa electoral gratuita a Monclova y Múzquiz

Los servicios de la Defensoría Pública Electoral son gratuitos y están enfocados a colectivos en situación de vulnerabilidad o con desventaja histórica

La Defensoría Pública Electoral del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) implementó en Monclova un programa de atención itinerante para poner al alcance de la ciudadanía información, orientación y acompañamiento jurídico sin costo, dirigido a personas y colectivos que enfrentan barreras para ejercer sus derechos político-electorales.

La misma estrategia la replicó este sábado en Múzquiz, en la Región Carbonífera del Estado.

Atzimba Xitlalic Alejos Arredondo, defensora pública electoral del TEPJF, explicó que la finalidad es que la población, en especial los grupos vulnerables que forman parte de minorías sociales, conozca los mecanismos existentes para obtener respaldo.

La servidora pública indicó que la jornada tiene como propósito dar a conocer las atribuciones de la Defensoría Pública Electoral y exponer cómo el Tribunal Electoral atiende casos vinculados con pueblos y comunidades indígenas, personas con discapacidad, personas afroamexicanas, juventudes, adultos mayores y otros sectores en condición de vulnerabilidad.

El esquema incluye también a población de la diversidad sexual, connacionales en el extranjero, niñas, niños y adolescentes, así como a personas en prisión preventiva.

Atención en materia de derechos político-electorales

Alejos Arredondo detalló que la instancia ofrece servicios de asesoría, defensa y orientación a quienes consideran vulnerados sus derechos político-electorales.

Aclaró que, si bien en Coahuila no existe una sede permanente de la defensoría electoral federal, la unidad del TEPJF puede intervenir a través de la asesoría en asuntos de esa naturaleza, aun cuando sean competencia de órganos jurisdiccionales locales.

La defensora expuso que cuando una solicitud no encuadra directamente en la materia político-electoral, el personal brinda orientación y canaliza a los solicitantes hacia la instancia correspondiente.

De ese modo, la labor no se circunscribe a la representación ante tribunales electorales, sino que también busca contribuir a que cada caso encuentre la ruta legal pertinente.

Los servicios de la Defensoría Pública Electoral son gratuitos y están enfocados a colectivos en situación de vulnerabilidad o con desventaja histórica.

La normatividad del TEPJF contempla, entre otros, a pueblos y comunidades indígenas, personas afromexicanas, personas con discapacidad, niñas, niños y adolescentes, jóvenes, personas mayores, población de la diversidad sexual y de género, residentes en el extranjero y personas sujetas a prisión preventiva.

Población indígena, entre quienes más solicitan apoyo

Alejos Arredondo señaló que los pueblos y comunidades indígenas constituyen uno de los sectores que con mayor frecuencia requieren los servicios de la Defensoría Pública Electoral.

Mencionó además la atención a personas mayores, con discapacidad y afromexicanas, que pueden enfrentar actos de discriminación o limitaciones para ejercer de forma integral sus derechos de participación política.

Entre las problemáticas que se presentan ante la institución se encuentran las relativas a la representación política de comunidades y grupos históricamente excluidos.

La defensora precisó que una de las figuras disponibles son las acciones afirmativas, a través de las cuales se procura asegurar espacios de representación para determinados sectores en congresos y otros cuerpos de toma de decisiones.

Programa busca acercar la justicia electoral

La Defensoría Pública Electoral fue creada inicialmente para proporcionar defensa y asesoría gratuita en materia de derechos político-electorales a pueblos, comunidades indígenas y a sus integrantes.

Posteriormente, mediante reformas, su cobertura se extendió a otros colectivos que enfrentan desventajas históricas o estructurales, bajo principios de perspectiva de género, interculturalidad e inclusión.

En abril de 2026, el TEPJF puso en operación el Programa de Atención Itinerante por una Justicia Cercana, con el objetivo de trasladar estos servicios de manera directa a las comunidades y disminuir obstáculos geográficos, económicos y de acceso a la información.

La jornada inaugural tuvo lugar en Papantla, Veracruz, y después el programa se llevó a Campeche y Zongolica, dentro de una estrategia con cobertura nacional.

Alejos Arredondo integra la Defensoría Pública Electoral del TEPJF desde sus primeros años de funcionamiento. El propio Tribunal la reconoce como defensora pública electoral y refiere que cuenta con formación en Derecho, argumentación jurídica, Derecho Constitucional y justicia electoral.