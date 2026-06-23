Tensión política en Piedras Negras tras enfrentamiento

Un altercado entre simpatizantes y críticos del alcalde Jacobo Rodríguez en Piedras Negras reavivó denuncias de confrontación política local

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Un nuevo episodio de confrontación entre simpatizantes del gobierno municipal y personas críticas de la actual administración generó controversia este lunes en Piedras Negras.

Los hechos habrían ocurrido antes de la conferencia matutina encabezada por el alcalde Jacobo Rodríguez, donde, según denunciaron los involucrados, se presentó un altercado que ha vuelto a encender el debate sobre la relación entre el gobierno local y quienes cuestionan su gestión.

De acuerdo con las versiones difundidas, Gelacio Reyes, quien en el pasado mantuvo cercanía con el proyecto político del alcalde y posteriormente se convirtió en uno de sus detractores, sostuvo un enfrentamiento con Emmanuel Martínez, administrador de una plataforma informativa identificada con la Cuarta Transformación.

Los señalamientos apuntan a que durante el incidente se registraron empujones, insultos y momentos de tensión, situación que obligó la intervención de personal del área de Comunicación Social para evitar que el conflicto escalara.

Las críticas hacia la administración municipal no son nuevas. Entre los temas más mencionados por opositores y ciudadanos destacan los recursos destinados a ferias y eventos, luego de que Jacobo Rodríguez señalara en su momento que el gasto rondaría los 80 millones de pesos y que, en caso de exceder esa cantidad, dejaría el cargo.

A estas observaciones se suman cuestionamientos sobre distintas decisiones de gobierno.

Para sus críticos, los recientes acontecimientos reflejan una falta de apertura hacia las voces disidentes y alimentan las acusaciones de intolerancia frente a los señalamientos dirigidos a gobiernos emanados de Morena.