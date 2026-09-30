Tendrán NL otra brigada de testamentos gratis en octubre

Sin precisar una fecha en particular, el mandatario estatal dijo que la intención es que la entidad lidere a nivel nacional la expedición del documento.

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El gobernador Samuel García anunció que en octubre se organizará una nueva brigada de testamentos gratuitos.

Sin precisar una fecha en particular, el mandatario estatal dijo que la intención es que la entidad lidere a nivel nacional la expedición del documento.

“Yo los invito a que Nuevo León sea también primer lugar en seguridad jurídica, que todos los adultos tengan su testamento, papelito habla”, declaró.

Este martes la administración estatal organizó una jornada para el trámite donde atendió a miles de ciudadanos.

Los beneficiarios son personas de escasos recursos que residen en la entidad y tienen una sola propiedad que no supera en valor catastral los $3 millones 500 mil pesos.

Durante su mensaje en el evento, acompañado por Gabriel Tláoc Cantú, presidente del Colegio de Notarios, el gobernador invitó a evitar futuros problemas y tramitar el documento.

“Ya somos 130 millones de mexicanos, eso dijo el censo de la semana pasada, y ¿saben cuántos testamentos hay registrados en México? Solo hay 6 millones.

“Esa diferencia entre tener un testamento o no tenerlo pueden ser broncas familiares muy pesadas, desde una pelea entre hermanos, hijos o sobrinos que puedes evitar en dos minutos, que es lo que estamos tardando en hacer los testamentos”, destacó.