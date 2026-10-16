Tendrá transporte y estacionamiento gratis el Rodeo Saltillo

Del 15 al 18 de octubre, las rutas de 'Aquí Vamos Gratis' ampliarán servicio nocturno y ofrecerán traslados directos al recinto.

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Con el propósito de facilitar el traslado de las familias que asistirán al Rodeo Saltillo 2026, del 15 al 18 de octubre, el Gobierno Municipal de Saltillo ampliará los horarios del programa “Aquí Vamos Gratis” y habilitará al menos cinco estacionamientos sin costo en las inmediaciones de Expo Coahuila, además de ofrecer unidades especiales para acercar a los visitantes hasta el acceso principal del evento.

El director del Instituto Municipal de Movilidad Urbana Sostenible (IMMUS), Víctor de la Rosa Molina, informó que las rutas Oriente-Poniente y Poniente-Oriente tendrán una mayor frecuencia de recorridos durante los cuatro días de actividades. El jueves 15 y viernes 16 de octubre, el servicio concluirá a las 23:30 horas, mientras que el sábado 17 y domingo 18 finalizará a las 22:30 horas, por lo que se recomienda a los asistentes tomar sus previsiones para el regreso a casa.

Para quienes prefieran acudir en automóvil, se contará con estacionamientos gratuitos desde donde saldrán camiones especiales, también sin costo, que llevarán a las familias hasta el recinto y posteriormente las regresarán a sus vehículos. Estas unidades operarán de manera independiente a las rutas habituales de “Aquí Vamos Gratis”, como parte de las facilidades de movilidad implementadas para disfrutar de esta celebración en Saltillo, Coahuila.