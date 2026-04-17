Tendrá Ramos Arizpe equipo semiprofesional de beisbol

El equipo Bravos de San Dieguito, que competirá en la Liga del Norte de Coahuila, tendrá como sede el Parque Daniel Gutiérrez

El beisbol semiprofesional llegará a Ramos Arizpe con la incorporación del equipo Bravos de San Dieguito, que competirá en la Liga del Norte de Coahuila, considerada una de las más competitivas del norte del país.

El conjunto tendrá como sede el Parque Daniel Gutiérrez, donde disputará juegos como local cada 15 días en formato de doble cartelera a siete entradas, a partir del próximo 19 de abril.

De acuerdo con autoridades municipales, la temporada estará integrada por 14 series y contará con la participación de ocho equipos de la región, lo que permitirá ofrecer actividad constante durante las próximas semanas.

El secretario de Desarrollo Social, José Humberto García Zertuche, señaló que la llegada de esta franquicia busca ampliar la oferta deportiva en el municipio, que ya cuenta con presencia en otras disciplinas como el futbol de tercera división.

Por su parte, directivos del equipo indicaron que el proyecto contempla integrar jugadores con experiencia en ligas profesionales, además de abrir espacios para el desarrollo de talento local.

El acceso a los encuentros tendrá un costo de 50 pesos por jornada, que incluirá ambos juegos, con apertura del parque desde las 9:00 de la mañana, en un esquema orientado a la convivencia familiar.

Con la llegada de este equipo, Ramos Arizpe se suma nuevamente al circuito del beisbol regional, apostando por recuperar la afición y fortalecer la actividad deportiva en la ciudad.