Tendrá Monclova festival vaquero con La Casetera y Pesado

El festival se llevará a cabo del 27 al 29 de marzo en la Explanada del Estadio Kickapoo Lucky Eagle y contará con actividades para toda la familia

Por primera vez, la ciudad será sede del Festival Vaquero Monclova 2026, un evento impulsado por empresarios locales con el respaldo del gobernador Manolo Jiménez Salinas y el apoyo del Gobierno del Estado.

La presentación oficial del festival fue encabezada por el alcalde Carlos Villarreal y la secretaria de Turismo del Estado, Cristina Amezcua, quienes destacaron la importancia de este proyecto para fortalecer la identidad cultural y generar turismo en la región.

El festival se llevará a cabo del 27 al 29 de marzo en la Explanada del Estadio Kickapoo Lucky Eagle y contará con actividades para toda la familia, incluyendo conciertos de La Casetera y Grupo Pesado, concurso de asadores, el tradicional Día del Taco, así como diversas propuestas recreativas y culturales.

Autoridades y organizadores coincidieron en que este tipo de eventos no solo promueven el entretenimiento, sino también la economía local y la proyección de Monclova a nivel regional.

Durante la presentación, el alcalde Villarreal invitó a la ciudadanía y a visitantes de toda la región a participar en esta nueva tradición. “Agradecemos al comité organizador por hacer posible este proyecto, que busca consolidarse como un referente cultural y turístico para Monclova”, señaló.

El gobierno municipal reiteró su compromiso de trabajar en conjunto con el estado, la iniciativa privada y la sociedad civil para impulsar eventos que fortalezcan el desarrollo económico, turístico y social de la ciudad.