Tendrá Monclova festival vaquero con La Casetera y Pesado

Por primera vez, la ciudad será sede del Festival Vaquero Monclova 2026, un evento impulsado por empresarios locales con el respaldo del gobernador Manolo Jiménez Salinas y el apoyo del Gobierno del Estado.
La presentación oficial del festival fue encabezada por el alcalde Carlos Villarreal y la secretaria de Turismo del Estado, Cristina Amezcua, quienes destacaron la importancia de este proyecto para fortalecer la identidad cultural y generar turismo en la región.
El festival se llevará a cabo del 27 al 29 de marzo en la Explanada del Estadio Kickapoo Lucky Eagle y contará con actividades para toda la familia, incluyendo conciertos de La Casetera y Grupo Pesado, concurso de asadores, el tradicional Día del Taco, así como diversas propuestas recreativas y culturales.
Durante la presentación, el alcalde Villarreal invitó a la ciudadanía y a visitantes de toda la región a participar en esta nueva tradición. “Agradecemos al comité organizador por hacer posible este proyecto, que busca consolidarse como un referente cultural y turístico para Monclova”, señaló.
El gobierno municipal reiteró su compromiso de trabajar en conjunto con el estado, la iniciativa privada y la sociedad civil para impulsar eventos que fortalezcan el desarrollo económico, turístico y social de la ciudad.