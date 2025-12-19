Tendrá Coahuila presupuesto de 78 mil millones de pesos para 2026

Antonio Gutiérrez, secretario de Finanzas, destacó que habrá un incremento en las participaciones, el cual atribuyó al orden financiero que mantiene la entidad

El paquete económico de Coahuila para el ejercicio fiscal 2026 asciende a 78 mil millones de pesos, y ya fue presentado al Congreso del Estado, donde actualmente se encuentra en revisión por parte de las y los diputados, informó el secretario de Finanzas, Antonio Gutiérrez.

El funcionario destacó como dato central que habrá un incremento importante en las participaciones, el cual atribuyó al orden financiero que mantiene la entidad y a la eficiencia recaudatoria alcanzada durante este año, desempeño que —dijo— posicionó a Coahuila en el primer lugar nacional en ese rubro.

Gutiérrez explicó que esa eficiencia impacta directamente en la fórmula de distribución que aplica la Secretaría de Hacienda, lo que permite que el estado reciba más recursos, con efecto tanto para el gobierno estatal como para los municipios.

Añadió que, en la tendencia de los últimos dos años, la recaudación se sostiene por la confianza de la ciudadanía al pagar derechos y obligaciones, al considerar que esos ingresos se ven reflejados en obras y acciones en beneficio de la población.