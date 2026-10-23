Temporada invernal aumenta los riesgos de crisis emocionales

La disminución de las horas de luz solar, las bajas temperaturas y el hecho de permanecer más tiempo dentro de casa pueden influir en el estado emocional

Con la llegada de los meses más fríos del año, no solamente cambian las temperaturas; también pueden presentarse alteraciones en el estado de ánimo de las personas.

La temporada invernal representa para algunos ciudadanos una etapa complicada, en la que pueden surgir sentimientos de tristeza, soledad, ansiedad e incluso pensamientos negativos que afectan su bienestar emocional.

La disminución de las horas de luz solar, las bajas temperaturas y el hecho de permanecer más tiempo dentro de casa pueden influir en el estado emocional.

A esto se suman las fechas conmemorativas de fin de año, que para algunas personas representan momentos de nostalgia por la ausencia de familiares, pérdidas recientes, problemas económicos o situaciones personales que no han logrado superar.

Ante este panorama, es importante prestar atención a los cambios de comportamiento, el aislamiento, la pérdida de interés por las actividades cotidianas o cualquier señal de una posible crisis emocional.

Aunque no todas las personas experimentan estas dificultades durante el invierno, especialistas recomiendan no minimizar los sentimientos de tristeza persistente y buscar acompañamiento profesional cuando sea necesario.

En Saltillo, la Universidad Autónoma de Coahuila, a través de su Facultad de Psicología, mantiene abiertas sus puertas para brindar orientación y atención psicológica accesible a la ciudadanía, ofreciendo una alternativa para quienes atraviesan momentos emocionalmente difíciles y requieren apoyo profesional, especialmente durante esta temporada del año.