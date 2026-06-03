Temor a las matemáticas aleja a jóvenes de las ingenierías

El rector señaló que existe una demanda creciente de profesionistas especializados en áreas técnicas e industriales, aunque muchos optan por otras disciplinas

El miedo a las matemáticas continúa siendo uno de los principales factores que alejan a muchos jóvenes de las carreras de ingeniería, reconoció el rector de la Universidad Tecnológica de Coahuila (UTC), Sergio Alberto Guadarrama Cortez, quien consideró que el reto para las instituciones educativas es transformar la forma en que se enseñan las ciencias exactas desde niveles tempranos.

El rector señaló que existe una demanda creciente de profesionistas especializados en áreas técnicas e industriales, mientras que muchos estudiantes optan por otras disciplinas debido a la percepción de que materias como matemáticas y física son demasiado complejas.

A pesar de este escenario, destacó que la UTC mantiene una importante aportación de talento para la industria al graduar cada año alrededor de 650 ingenieros en distintas especialidades.

Guadarrama Cortez atribuyó parte del problema a cuestiones metodológicas relacionadas con los procesos de enseñanza y aprendizaje, por lo que consideró indispensable que los docentes se mantengan en capacitación constante y encuentren nuevas formas de hacer atractivas las materias científicas.

Explicó que el interés de los estudiantes suele depender en gran medida de la manera en que se presentan los contenidos dentro del aula, ya que una materia considerada difícil puede convertirse en un área de oportunidad cuando es impartida por profesores apasionados y capaces de transmitir entusiasmo por el conocimiento.

El rector señaló que esta situación no es exclusiva de las matemáticas, sino que se presenta en diversas áreas del aprendizaje, por lo que insistió en la necesidad de fortalecer las estrategias pedagógicas desde la secundaria y el bachillerato, etapas donde habitualmente comienzan las dificultades académicas relacionadas con las ciencias exactas.

Asimismo, destacó que disciplinas como las matemáticas y la física desempeñan un papel fundamental en el desarrollo del pensamiento lógico y analítico, habilidades que posteriormente son aplicadas en prácticamente todos los ámbitos profesionales.

Por ello, indicó que la universidad impulsa acciones permanentes de actualización docente para mejorar la enseñanza y despertar el interés de más jóvenes por las carreras de ingeniería, consideradas estratégicas para el desarrollo industrial y tecnológico de Coahuila.

Finalmente, reiteró que el desafío consiste en lograr que los estudiantes dejen de percibir las matemáticas como una barrera y comiencen a verlas como una herramienta para acceder a mejores oportunidades académicas y laborales.