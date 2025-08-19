Telebachillerato de colonia Omega listo para el inicio de clases

La directora del plantel señaló que se trabaja de manera cercana con docenten y estudiantes con el objetivo de que el ciclo escolar avance de forma organizada

El telebachillerato de la colonia Omega se declaró listo para el arranque de un nuevo periodo escolar, bajo los formatos académicos y las materias que forman parte de la institución.

La directora del plantel, la maestra Idalit Solis del Ángel, señaló que se trabaja de manera cercana con el cuerpo docente y los estudiantes con el objetivo de que el ciclo escolar avance de forma organizada y concluya de manera positiva.

“Estamos muy entusiasmados por recibir a nuestros alumnos y darles la bienvenida a un nuevo ciclo. Nuestro compromiso es acompañarlos en todo momento, ofrecerles un ambiente seguro y motivador, y asegurar que tengan las herramientas necesarias para lograr sus metas académicas”, expresó.

La directora destacó que uno de los objetivos principales es mantener la calidad educativa y fortalecer el acompañamiento a los estudiantes.

“Más allá de los contenidos académicos, buscamos que nuestros alumnos desarrollen habilidades que les permitan enfrentar retos, tomar decisiones informadas y crecer como personas. Queremos que cada joven que pase por nuestro plantel se sienta preparado para su futuro”, agregó.

Asimismo, enfatizó que se implementarán estrategias de apoyo, tutorías y actividades complementarias para garantizar un mejor aprovechamiento escolar.

"Cada alumno es importante y nuestro compromiso es brindarles atención personalizada. Creemos que con dedicación, constancia y el apoyo de la comunidad educativa, este ciclo escolar será un éxito para todos”, señaló.

Con ello, el Telebachillerato Comunitario de la colonia Omega reafirma su compromiso de brindar educación media superior accesible y de calidad en el sector, consolidándose como un espacio donde los estudiantes pueden desarrollarse integralmente y alcanzar sus objetivos académicos y personales.