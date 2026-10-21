Tejen más de mil piezas para altar de Santa Anita en Saltillo

La convocatoria ha reunido a aproximadamente 200 participantes en un grupo de WhatsApp, entre mujeres, hombres, niñas y personas de otros estados

Más de mil piezas de papel picado elaborado con estambre mediante la técnica de crochet darán color a las escalinatas del tradicional barrio de Santa Anita, en Saltillo, donde un grupo de mujeres prepara una decoración artesanal para el altar monumental de Día de Muertos.

La iniciativa es encabezada por Selenia Guzmán, conocida como La Bruja del Crochet, quien convocó a tejedoras para elaborar figuras que imitan el papel picado mexicano, pero utilizando estambre y materiales reutilizables, con la intención de reducir los desechos y conservar las tradiciones.

“Estamos ahorita tejiendo para decorar y ser parte del altar del Día de Muertos, de aquí del grupo Santa Anita. Estamos haciendo tendederos con papel picado, pero usando materiales que no dañan al planeta”, explicó.

Más de 200 personas participan en el proyecto

La convocatoria ha reunido a aproximadamente 200 participantes en un grupo de WhatsApp, entre mujeres, hombres, niñas y personas de otros estados que colaboran con sus propios tejidos.

Originalmente se contemplaba elaborar entre 300 y 350 piezas, pero la respuesta de la comunidad permitió ampliar la producción para cubrir las escalinatas con tendederos de nueve metros de ancho.

Si reúnen suficientes piezas, también buscarán decorar el callejón cercano a la iglesia, donde los tendederos tendrán aproximadamente cinco metros de ancho.

Las participantes organizan reuniones presenciales dos veces por semana en cafeterías y espacios públicos de Saltillo, donde también enseñan a tejer a quienes desean integrarse al proyecto.

Rescatan el tejido como tradición familiar

Entre las voluntarias se encuentra Xóchitl de Cepeda, quien aprendió crochet gracias a su madre y su abuela, y considera que estas actividades permiten transmitir conocimientos artesanales entre generaciones.

Por su parte, Juanita Uribe, quien aprendió a tejer desde los 12 años, destacó la oportunidad de contribuir a una de las celebraciones tradicionales de Saltillo.

“Es una tradición muy bonita desde nuestros antepasados y representa para mí un granito de arena para que se vea bonito nuestro altar de muertos”, compartió.

Selenia Guzmán explicó que la iniciativa comenzó a organizarse desde mayo y recibió autorización para incorporarse a la decoración del altar durante septiembre.

Altar monumental abrirá el 30 de octubre en Santa Anita

El montaje del papel picado de estambre comenzará los días 28 y 29 de octubre, mientras que la inauguración del altar monumental está programada para el 30 de octubre y permanecerá en exhibición hasta el 2 de noviembre.

La convocatoria continúa abierta para quienes deseen colaborar con piezas tejidas a mano. Las personas interesadas pueden contactar a la organizadora mediante sus redes sociales, identificadas como La Bruja del Crochet, de Costura de Luna.