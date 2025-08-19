Tejedores de Saltillo aprenderán técnicas prehispánicas

La aplicación de estos métodos no solo preserva tradiciones históricas, también incrementa el valor comercial del sarape, una de las prendas más representativas

La Escuela del Sarape La Favorita de Saltillo inicio la impartición de dos cursos especializados para que alumnos y maestros obrajeros aprendan técnicas ancestrales de tejido con hilos de seda, oro y plata, así como el uso de plumón de pato, prácticas que se remontan a los periodos prehispánico y colonial de México.

El director de la institución, Francisco Javier Reyes Luna, explicó que estos conocimientos permitirán enriquecer la confección del tradicional Sarape de Saltillo con métodos que en su momento fueron utilizados en prendas destinadas a personajes históricos como el emperador azteca Moctezuma, el militar tlaxcalteca Xicoténcatl y, en tiempos posteriores, el emperador Maximiliano y su esposa Carlota.

El maestro obrajero Román Gutiérrez, reconocido tejedor originario de Oaxaca, será el encargado de transmitir estas técnicas. Una de ellas consiste en el tejido de hilos finos de seda, oro y plata, empleados en la época virreinal en vestimentas de lujo.

La otra se centra en el emplumado con plumón de pato, práctica utilizada en la confección de atavíos para la nobleza prehispánica.

La aplicación de estos métodos no solo preserva tradiciones históricas, sino que también incrementa el valor comercial del sarape, una de las prendas más representativas de la cultura mexicana.

De acuerdo con expertos, piezas elaboradas con estas técnicas pueden alcanzar precios de hasta 200 mil pesos, debido a su complejidad, estética y elegancia.

Autoridades de la Escuela del Sarape subrayaron que este esfuerzo busca proyectar a Saltillo y a sus artesanos hacia el ámbito internacional, posicionando al sarape como un símbolo cultural que combina tradición, historia y creatividad contemporánea.