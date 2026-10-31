Tecnológico Saltillo ofrece soluciones, pero sigue el conflicto

Aunque las autoridades educativas aseguran que existe voluntad para solucionar el conflicto, la protesta sigue impidiendo recuperar la normalidad

La Dirección del Instituto Tecnológico de Saltillo reiteró que existe disposición para resolver las inconformidades internas que dieron origen al movimiento estudiantil, e informó que ya se han presentado respuestas y propuestas de solución a los puntos incluidos en el pliego petitorio.

Sin embargo, un grupo cada vez más reducido de alumnos que continúa con la manifestación no ha logrado alcanzar acuerdos para aceptar las alternativas planteadas y permitir que se normalicen las actividades.

La directora del plantel, Ania Guadalupe Sánchez Ruiz, señaló que la institución mantiene abiertos los canales de diálogo; no obstante, mientras persista la falta de acuerdos, continuará el cierre parcial de las instalaciones y la suspensión de actividades académicas y administrativas, sin que hasta el momento exista una fecha definida para el regreso a clases.

Esta situación mantiene en incertidumbre al resto de la comunidad estudiantil, ya que podrían verse afectados proyectos, evaluaciones, ceremonias de graduación y encuentros deportivos contemplados en el calendario escolar.

Aunque las autoridades educativas aseguran que existe voluntad para solucionar el conflicto, la continuidad de la protesta de este reducido grupo de manifestantes sigue impidiendo recuperar la normalidad tanto en el Tecnológico como en el bulevar Venustiano Carranza.